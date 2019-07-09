2019-07-09T16:21:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Появилась новая схема мошенничества с банковскими картами

Беларусбанк просит быть осторожными
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В зоне риска продавцы товаров в интернетеВ зоне риска продавцы товаров в интернетеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Поговорка «голь на выдумку хитра» в очередной раз доказала свою злободневность. Мошенники изобрели новый способ выманивания денег у доверчивых граждан. Он касается тех, кто продает какие-либо товары в интернете. Например, размещая объявления на бесплатных сайтах.

Злоумышленники связываются с продавцом, выставляя себя заинтересованными покупателями. Предлагают внести залог самым удобным способом - перевести деньги на банковскую карту. Для этого они просят предоставить реквизиты карты или смс-код. Если продавец сомневается, мошенники предоставляют ему ссылку на поддельный сайт банка, который действительно похож на настоящий.

Когда человек теряет бдительность и отправляет необходимые данные, то злоумышленник подключается к интернет-банкингу и снимает все деньги со счета.

Беларусбанк взывает к внимательности граждан, а тех, кто стал жертвой обмана, просит обратиться в милицию.

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