Украинец на фуре пытался вывезти из Беларуси более 100 тысяч долларов

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46-летний водитель большегруза VOLVO ехал из Беларуси в Украину. Для пограничного контроля остановился в республиканском пункте таможенного оформления Верхний Теребежов. При выезде из Беларуси мужчина указал, что не имеет товаров для личного пользования, подлежащих декларированию.

Однако в кабине водителя среди личных вещей обнаружился сверток, обмотанный скотчем. А в нем обнаружились банкноты - всего около 100 тысяч долларов США. За перемещение через границу незадекларированной валюты в крупном размере в отношении украинца возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Контрабанда").

Фото: brest.customs.gov.by

При перемещении через границу незадекларированных наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 000 долларов США, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок. Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 000 долларов США, - информирует Брестская таможня.