2019-07-09T17:30:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин покупал психотропные лекарства по рецепту умершего друга

Купленные препараты употреблял сам
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: kp.byФото: kp.by
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Рецепт достался минчанину после смерти друга. Не менее 5 раз он приходил с ним в аптеку и приобретал психоактивные сильнодействующие препараты. Но заведующая одной из аптек усомнилась в подлинности рецепта и обратилась в милицию.

В ходе проверки выяснилось, что женщина оказалась права: рецепт у мужчины действительно был поддельный. Мошенника задержали. Им оказался нигде не работающий 34-летний житель столицы, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков.

Правоохранителям мужчина рассказал, что нашел рецепты на флешке, которая у него осталась после смерти друга. Он распечатал несколько поддельных бланков и использовал их в своих целях.

За подделку документов мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы, - сообщает belta.by.

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