2019-07-09T18:01:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчину, которому насквозь пробило доской живот, выписали из больницы

Он родился в рубашке - жизненно важные органы оказались не задеты
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: пресс-служба МЧСФото: пресс-служба МЧС
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Ранним утром 21 июня в деревне Ольховка произошел жуткий инцидент. На предприятии по производству коробочного картона тяжело травмировало 37-летнего рабочего. Ему насквозь пробило доской живот, а сам брус застрял в брюшной полости. Помощь мужчине оказывали не только медики, но и сотрудники МЧС. С помощью гидравлического и режущего инструмента спасатели освободили пострадавшего и передали в руки врачей.

Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Мужчину экстренно прооперировали. Можно сказать, он родился в рубашке – жизненно важные органы доска не задела. Уже во второй половине того же дня врачи заверили родственников пострадавшего, что угроза для жизни миновала. Три дня он находился в реанимации, а на четвертые сутки был переведен в хирургическое отделение. 2 июля мужчину выписали из больницы и сейчас он продолжает амбулаторное лечение у хирурга, - сообщает «Гродзенская праўда».

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