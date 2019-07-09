«Пошел с коллегами на пляж»: в Германии утонул белорус-дальнобойщик

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В пресс-службе белорусского МИДа подтвердили информацию о трагической гибели гражданина Беларуси в Германии, информирует belta.by.

Сообщается, что мужчина – водитель фуры приехал на машине 6 июля к водоему в Бенсхайме – городке в Германиии. Он отправился вместе с коллегами на пляж. Мужчины отдыхали на берегу озера, купались и один из них пропал. Другие дальнобойщики, так же как и белорус работники иностранной фирмы по перевозкам, сообщили об инциденте в местную полицию, начались поиски.

– Личные вещи утонувшего мужчины были обнаружены на берегу озера 7 июля. А спустя сутки, утром 8 июля, спасатели обнаружили на глубине и тело погибшего водителя, – уточнили в пресс-службе.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии, местные правоохранители проводят расследование гибели иностранного гражданина.