Из-за бесхозных вещей в Минске оцепили станцию метро «Тракторный завод»

Ничего опасного саперы не нашли

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ЧП произошло в столице во вторник, 9 июля, информирует пресс-служба Следственного комитета.

От очевидцев на номер 102 поступил звонок о бесхозном пакете и чемодане на улице Долгобродской близ «Тракторного завода» и казино «777».

По вызову к месту происшествия прибыли правоохранители, следователи, а также саперы. Согласно мерам безопасности переход в метро был закрыт, было выставлено оцепление.

– Сотрудниками саперно-пиротехнической группы по завершению работ на месте чрезвычайной ситуации, не было обнаружено в вещах опасных либо взрывных устройств, – уточнили в СК.

Осмотр провели и работники следственной опергруппы. Выяснилось, что в забытых чемодане и пакете находятся кем-то потерянные пожитки: продукты питания, одежда и другие личные вещи.

Теперь милиции предстоит найти хозяина забытых вещей.