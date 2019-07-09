2019-07-09T18:52:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за бесхозных вещей в Минске оцепили станцию метро «Тракторный завод»

Ничего опасного саперы не нашли
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Внутри "опасной" находки оказались личные вещи и еда. Фото: pixabay.com.Внутри "опасной" находки оказались личные вещи и еда. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в столице во вторник, 9 июля, информирует пресс-служба Следственного комитета.

От очевидцев на номер 102 поступил звонок о бесхозном пакете и чемодане на улице Долгобродской близ «Тракторного завода» и казино «777».

По вызову к месту происшествия прибыли правоохранители, следователи, а также саперы. Согласно мерам безопасности переход в метро был закрыт, было выставлено оцепление.

– Сотрудниками саперно-пиротехнической группы по завершению работ на месте чрезвычайной ситуации, не было обнаружено в вещах опасных либо взрывных устройств, – уточнили в СК.

Осмотр провели и работники следственной опергруппы. Выяснилось, что в забытых чемодане и пакете находятся кем-то потерянные пожитки: продукты питания, одежда и другие личные вещи.

Теперь милиции предстоит найти хозяина забытых вещей.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Полоцком районе 400 человек будут собирать чернику на скорость
Электромонтера убило рухнувшей на провода веткой: сук от ветки упал ему прямо на голову
Авария на внутреннем кольце МКАД: Renault протаранило микроавтобус
Под Воложином 61-летний водитель автобуса умер прямо за рулем
51-летнего молодечненца подозревают в педофилии
«Сломана лобная кость, рваная рана лица»: 12-летний школьник разбился на мопеде
Лукашенко приказал создать электронную базу многодетных семей
«Пошел с коллегами на пляж»: в Германии утонул белорус-дальнобойщик
Мужчину, которому насквозь пробило доской живот, выписали из больницы
Минчанин покупал психотропные лекарства по рецепту умершего друга
Украинец на фуре пытался вывезти из Беларуси более 100 тысяч долларов
Появилась новая схема мошенничества с банковскими картами
В Смолевичском районе рухнувшее дерево убило 2-х вальщиков леса
Пьяные вожатые устроили мордобой в детском лагере под Чаусами
Пьяного водителя, лихачившего на Октябрьской, наказали
Мать, задушившую сына в Молодечно, будут принудительно лечить
«Брал взятки практически ежемесячно в течение нескольких лет»: в Минске задержан депутат и директор завода
Лукашенко заявил, что не обсуждает вопрос об объединении с Россией
Греко-католики не пошли в юбилейную пилигримку: у них не хватило денег на милицию, "скорую" и коммунальщиков
В Минске появилась «Комфортная аллея», укрытая разноцветными зонтиками
Это нужно видеть! Чудаковатые белка и свинья гуляют по агрогородку
Легковушка на зебре сбила 14-летнего подростка. Он в реанимации
В Гродно сгорел пассажирский автобус
Утепляйтесь: 9 июля в Беларуси будет ветрено и прохладно
Грабитель ударил пенсионерку бутылкой по голове, украл сумку с кошельком, а потом скрылся на такси
В Бобруйском районе мама потеряла сына в лесу
Бывшая проститутка из Браслава поставляла в Польшу «свежих» девушек для борделя