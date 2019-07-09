2019-07-09T19:26:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко приказал создать электронную базу многодетных семей

Владеть базой будет Минтруда, а «заполнять» – МВД, Минздрав и Минобразования
Надежда БУТОВИЧ
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АИС позволит вести постоянный мониторинг и учет многодетных семей. Фото: pixabay.com.АИС позволит вести постоянный мониторинг и учет многодетных семей. Фото: pixabay.com.
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До конца года в Беларуси запланировано создать автоматизированный инфоресурс учета многодетных семей – АИС, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Указ под номером 264 о создании такой электронной системы Александр Лукашенко подписал во вторник, 9 июля. В базе будут содержаться сведения (Прим.: в том числе персональные) обо всех несовершеннолетних членах многодетных семей, а также об их родителях или опекунах (попечителях).

– Министерство труда и соцзащиты, являясь владельцем базы, со своей стороны будет создавать и обеспечивать функционирование данной автоматизированной информационной системы. А вот обеспечивать «приток» достоверных и актуальных сведений будут существующие системы и базы МВД, министерств здравоохранения и образования, – уточнили в пресс-службе главы страны.

Сообщается, что будущий информресурс позволит систематизировать и усовершенствовать учет многодетных семей. Данные о таких семьях будут актуализироваться в онлайн режиме, как станет постоянным и мониторинг этой соцгруппы.

– АИС в будущем позволит повысить эффективности работы госорганов с многодетными семьями, – резюмировали в пресс-службе президента.

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