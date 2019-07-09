«Сломана лобная кость, рваная рана лица»: 12-летний школьник разбился на мопеде

Школьник не справился с управлением и на скорости врезался в дерево. Фото: pixabay.com.

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«Комсомолка» ранее сообщала об аварии с несовершеннолетним на двухколесном ТС, которая произошла в Могилеве, где 14-летнего велосипедиста сбила на зебре девушка на легковушке.

И вот в УГАИ МВД сообщают о еще одном ДТП с участием малолетнего водителя. Авария произошла вечером в понедельник, 8 июля недалеко от деревни Большие Логи в Березинском районе. Примерно в 18.00 часов на автотрассе направлением Мартияновка – Котово – Осово 12-летний школьник ехал на мопеде Sabur SB 50Q-A.

В какой-то момент мальчик не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. На обочине он на всей скорости врезался в дерево.

– В ДТП несовершеннолетний был очень сильно травмирован. У него закрытая черепно-мозговая травма, сломана лобная кость с правой стороны, ушиблен мозг, рваная рана лица, – пояснили в пресс-службе.

Подросток сейчас находится в центральной райбольнице Борисова.