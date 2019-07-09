2019-07-09T20:18:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

51-летнего молодечненца подозревают в педофилии

Установлены пять жертв, но пострадавших может быть больше
Надежда БУТОВИЧ
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Жертвами педофила могли быть не только дети из Молодечно, но несовершеннолетние из регионов, где он бывал в командировках. Фото: МВД.Жертвами педофила могли быть не только дети из Молодечно, но несовершеннолетние из регионов, где он бывал в командировках. Фото: МВД.
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Жителя райцентра, работающего прорабом в одном из ООО Молодечно, подозревают в насильственных сексуальных действиях с детьми, информируют в пресс-службе МВД.

Фигуранта, 1968 года рождения уже задержали. Мужчину подозревают в изнасиловании минимум пяти малолетних девочек.

– Изначально поступила оперативная информация о трех эпизодах педофилии, произошедших в райцентре в июне. Затем оперативники узнали о еще двух потерпевших от действий педофила девочках. Есть все основания полагать, что жертвами насильника могли быть не только дети из Молодечно, но и несовершеннолетние, проживающие в тех городах и регионах, куда он отправлялся в служебные командировки, – рассказали в пресс-службе.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщается, что ранее он уже был судим по обвинению тяжких преступлениях.

Если вы узнали мужчину на фото, сообщите в милицию. Фото: МВД.

Если вы узнали мужчину на фото, сообщите в милицию. Фото: МВД.

– Детям педофил мог не называть свое настоящее имя. Но запомнить насильника они могли по приметам: большой размер ноги, высокий рост, худощавость. Если вы или ваш ребенок узнали мужчину на фото, сообщите об этом в милицию по номеру 102, – попросили правоохранители.

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