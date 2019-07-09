2019-07-09T20:38:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Воложином 61-летний водитель автобуса умер прямо за рулем

Неуправляемый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Автобус выехал на обочину и врезался в дерево. Фото: УВД Минского облисполкома.Автобус выехал на обочину и врезался в дерево. Фото: УВД Минского облисполкома.
Изменить размер текста:

ЧП произошло на территории Воложинского района во вторник, 9 июля, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Прямо во время рейса примерно в 13.00 61-летний водитель почувствовал себя плохо. Мужчина не успел остановить автобус, и тот выехал за пределы проезжей части, проехал несколько метров и врезался в дерево. К моменту прибытия скорой медицинской помощи пожилой мужчина-водитель уже скончался. Помощь врачей однако понадобилась нескольким пассажирам.

– В ДТП пострадали трое пассажиров. Госпитализированы были 85-летняя женщина, 70-летний пенсионер и 23-летний мужчина. Молодого человека после оказания ему врачебной помощи отправили домой. А вот пожилых людей, пострадавших в аварии, оставили на лечение в стационаре, – уточнили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники Госкомитета судэкспертиз проводят ряд исследований для установления действительной причины смерти водителя. Также по факту ДТП проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Полоцком районе 400 человек будут собирать чернику на скорость
Электромонтера убило рухнувшей на провода веткой: сук от ветки упал ему прямо на голову
Авария на внутреннем кольце МКАД: Renault протаранило микроавтобус
51-летнего молодечненца подозревают в педофилии
«Сломана лобная кость, рваная рана лица»: 12-летний школьник разбился на мопеде
Лукашенко приказал создать электронную базу многодетных семей
Из-за бесхозных вещей в Минске оцепили станцию метро «Тракторный завод»
«Пошел с коллегами на пляж»: в Германии утонул белорус-дальнобойщик
Мужчину, которому насквозь пробило доской живот, выписали из больницы
Минчанин покупал психотропные лекарства по рецепту умершего друга
Украинец на фуре пытался вывезти из Беларуси более 100 тысяч долларов
Появилась новая схема мошенничества с банковскими картами
В Смолевичском районе рухнувшее дерево убило 2-х вальщиков леса
Пьяные вожатые устроили мордобой в детском лагере под Чаусами
Пьяного водителя, лихачившего на Октябрьской, наказали
Мать, задушившую сына в Молодечно, будут принудительно лечить
«Брал взятки практически ежемесячно в течение нескольких лет»: в Минске задержан депутат и директор завода
Лукашенко заявил, что не обсуждает вопрос об объединении с Россией
Греко-католики не пошли в юбилейную пилигримку: у них не хватило денег на милицию, "скорую" и коммунальщиков
В Минске появилась «Комфортная аллея», укрытая разноцветными зонтиками
Это нужно видеть! Чудаковатые белка и свинья гуляют по агрогородку
Легковушка на зебре сбила 14-летнего подростка. Он в реанимации
В Гродно сгорел пассажирский автобус
Утепляйтесь: 9 июля в Беларуси будет ветрено и прохладно
Грабитель ударил пенсионерку бутылкой по голове, украл сумку с кошельком, а потом скрылся на такси
В Бобруйском районе мама потеряла сына в лесу
Бывшая проститутка из Браслава поставляла в Польшу «свежих» девушек для борделя