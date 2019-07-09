Под Воложином 61-летний водитель автобуса умер прямо за рулем

Автобус выехал на обочину и врезался в дерево. Фото: УВД Минского облисполкома.

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ЧП произошло на территории Воложинского района во вторник, 9 июля, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Прямо во время рейса примерно в 13.00 61-летний водитель почувствовал себя плохо. Мужчина не успел остановить автобус, и тот выехал за пределы проезжей части, проехал несколько метров и врезался в дерево. К моменту прибытия скорой медицинской помощи пожилой мужчина-водитель уже скончался. Помощь врачей однако понадобилась нескольким пассажирам.

– В ДТП пострадали трое пассажиров. Госпитализированы были 85-летняя женщина, 70-летний пенсионер и 23-летний мужчина. Молодого человека после оказания ему врачебной помощи отправили домой. А вот пожилых людей, пострадавших в аварии, оставили на лечение в стационаре, – уточнили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники Госкомитета судэкспертиз проводят ряд исследований для установления действительной причины смерти водителя. Также по факту ДТП проводится проверка.