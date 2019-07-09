Авария на внутреннем кольце МКАД: Renault протаранило микроавтобус

Водитель буса вышел, чтобы поставить аварийный знак, и в этот момент в него влетела легковушка. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Оба водителя – в больнице

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Днем во вторник, 9 июля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на внутреннем кольце МКАД, информируют в пресс-службе ГУВД Минского гориспокома.

Авария случилась около 14.00 часов в пределах 32 километра автомагистрали. Что ей предшествовало?

– Удалось предварительно установить, что 58-летний мужчина, управлявший микроавтобусом «Люблин», остановился прямо в полосе из-за технических причин. Водитель вышел из салона буса, чтобы выставить знак аварийной остановки и в этот момент в него влетела легковушка, – рассказали в пресс-службе.

В микроавтобус врезалось легковое «Рено», которым управлял так же 58-летний водитель. В итоге ДТП тяжелые травмы получили оба водителя транспортных средств, они находятся в больнице.

По факту аварии проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, Госкомитета судэкспертиз, правоохранители.