Электромонтера убило рухнувшей на провода веткой: сук от ветки упал ему прямо на голову
Во время проведения аварийных работ на территоии Ивацевичского района погиб работник одного из местных предприятий электросетей, информирует belta.by со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.
Известно, что в агрогородке Оброво из-за грозы отломалась ветка дерева, падая она повредила линию электропередач. Устранять неполадки по вызову к месту происшествия прибыли два коллеги-электромонтера.
– Следуя инструкции, электомонтеры первым делом обесточили ЛЭП, и только затем уже начали обрезать рухнувшие ветки, – уточнили в УСК.
В процессе, когда мужчины обрезали части от веток, образовался один тяжелый сук. Он сорвался с проводов и угодил прямо в голову 58-летнего электромонтера. От полученной травмы работник скончался прямо на рабочем месте.
– По факту смертельного ЧП Ивацевичским райотделом СК проводится проверка, назначен ряд судмедэкспертиз. На предприятии, где работал электромонтер, изъята документация по охране труда, – пояснили в пресс-службе.
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