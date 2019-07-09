Электромонтера убило рухнувшей на провода веткой: сук от ветки упал ему прямо на голову

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Во время проведения аварийных работ на территоии Ивацевичского района погиб работник одного из местных предприятий электросетей, информирует belta.by со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

Известно, что в агрогородке Оброво из-за грозы отломалась ветка дерева, падая она повредила линию электропередач. Устранять неполадки по вызову к месту происшествия прибыли два коллеги-электромонтера.

– Следуя инструкции, электомонтеры первым делом обесточили ЛЭП, и только затем уже начали обрезать рухнувшие ветки, – уточнили в УСК.

В процессе, когда мужчины обрезали части от веток, образовался один тяжелый сук. Он сорвался с проводов и угодил прямо в голову 58-летнего электромонтера. От полученной травмы работник скончался прямо на рабочем месте.

– По факту смертельного ЧП Ивацевичским райотделом СК проводится проверка, назначен ряд судмедэкспертиз. На предприятии, где работал электромонтер, изъята документация по охране труда, – пояснили в пресс-службе.