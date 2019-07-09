2019-07-09T21:38:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Электромонтера убило рухнувшей на провода веткой: сук от ветки упал ему прямо на голову

Трагедия произошла в Ивацевичском районе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
СК проводит проверку по факту гибели сотрудника предприятия. Фото: pixabay.com.СК проводит проверку по факту гибели сотрудника предприятия. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Во время проведения аварийных работ на территоии Ивацевичского района погиб работник одного из местных предприятий электросетей, информирует belta.by со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

Известно, что в агрогородке Оброво из-за грозы отломалась ветка дерева, падая она повредила линию электропередач. Устранять неполадки по вызову к месту происшествия прибыли два коллеги-электромонтера.

– Следуя инструкции, электомонтеры первым делом обесточили ЛЭП, и только затем уже начали обрезать рухнувшие ветки, – уточнили в УСК.

В процессе, когда мужчины обрезали части от веток, образовался один тяжелый сук. Он сорвался с проводов и угодил прямо в голову 58-летнего электромонтера. От полученной травмы работник скончался прямо на рабочем месте.

– По факту смертельного ЧП Ивацевичским райотделом СК проводится проверка, назначен ряд судмедэкспертиз. На предприятии, где работал электромонтер, изъята документация по охране труда, – пояснили в пресс-службе.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Полоцком районе 400 человек будут собирать чернику на скорость
Авария на внутреннем кольце МКАД: Renault протаранило микроавтобус
Под Воложином 61-летний водитель автобуса умер прямо за рулем
51-летнего молодечненца подозревают в педофилии
«Сломана лобная кость, рваная рана лица»: 12-летний школьник разбился на мопеде
Лукашенко приказал создать электронную базу многодетных семей
Из-за бесхозных вещей в Минске оцепили станцию метро «Тракторный завод»
«Пошел с коллегами на пляж»: в Германии утонул белорус-дальнобойщик
Мужчину, которому насквозь пробило доской живот, выписали из больницы
Минчанин покупал психотропные лекарства по рецепту умершего друга
Украинец на фуре пытался вывезти из Беларуси более 100 тысяч долларов
Появилась новая схема мошенничества с банковскими картами
В Смолевичском районе рухнувшее дерево убило 2-х вальщиков леса
Пьяные вожатые устроили мордобой в детском лагере под Чаусами
Пьяного водителя, лихачившего на Октябрьской, наказали
Мать, задушившую сына в Молодечно, будут принудительно лечить
«Брал взятки практически ежемесячно в течение нескольких лет»: в Минске задержан депутат и директор завода
Лукашенко заявил, что не обсуждает вопрос об объединении с Россией
Греко-католики не пошли в юбилейную пилигримку: у них не хватило денег на милицию, "скорую" и коммунальщиков
В Минске появилась «Комфортная аллея», укрытая разноцветными зонтиками
Это нужно видеть! Чудаковатые белка и свинья гуляют по агрогородку
Легковушка на зебре сбила 14-летнего подростка. Он в реанимации
В Гродно сгорел пассажирский автобус
Утепляйтесь: 9 июля в Беларуси будет ветрено и прохладно
Грабитель ударил пенсионерку бутылкой по голове, украл сумку с кошельком, а потом скрылся на такси
В Бобруйском районе мама потеряла сына в лесу
Бывшая проститутка из Браслава поставляла в Польшу «свежих» девушек для борделя