В Полоцком районе 400 человек будут собирать чернику на скорость

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В субботу, 13 июля, на территории Полоцкого района пройдет экофестиваль «Полоцкая черника 2019», проинформировала belta.by пресс-служба районного исполкома Полоцка.

– Различные фестивали и чемпионаты по «скоростному» сбору ягод и грибов, несомненно, можно назвать визиткой Полоччины. С каждым годом растет внимание к экофестам, увеличивается число участников, – считают в исполкоме.

Фестивальный сбор черники пройдет в районе в девятый раз! В этом году заявки подали около ста команд – примерно 400 участников.

– В этом году черничный чемпионат мы разделили на два блока: сбор ягод, а затем – тематическая площадка с культпрограммой, – пояснили в пресс-службе.

Собирать чернику в лесах Полоцкого района участники будут в течение пяти часов: с 06.00 утра до 11.00 часов. Не забывая при этом, снимать «Черничный репортаж» для фотоотчета. Затем фестиваль переместится на базу отдыха «Полоцкбыта» в деревню Плуссы. Здесь будут действовать тематические площадки, организованы культурно-развлекательные гуляния. А команды продолжат борьбу в конкурсах: «Черничный калейдоскоп», представят визитки, споют частушки в «Черничном баттле» и представят свои кулинарные «Черничные шедевры».

А вы хотели бы побывать на таком фесте, как зритель или участник?