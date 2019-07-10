КП Беларусь
На пожаре в Миорском районе погибла 52-летняя женщина
Причины пожара устанавливаются
Пожар уничтожил два дома. Фото: из архива
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О возгорании в доме в деревне Слобода Миорского района (Витебская область) спасатели узнали 9 июля в 10.36. В пожаре погибла дочь хозяйки дома. Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.
Аналогичный случай произошел утром 9 июля в кирпичном доме в деревне Морозовичи Пинского района. В своем доме погибла пенсионерка 1931 года рождения. Причина пожара устанавливается.