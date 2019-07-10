2019-07-10T09:19:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в Миорском районе погибла 52-летняя женщина

Причины пожара устанавливаются
Ирина АВИДОВА
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Пожар уничтожил два дома. Фото: из архиваПожар уничтожил два дома. Фото: из архива
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О возгорании в доме в деревне Слобода Миорского района (Витебская область) спасатели узнали 9 июля в 10.36. В пожаре погибла дочь хозяйки дома. Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.

Аналогичный случай произошел утром 9 июля в кирпичном доме в деревне Морозовичи Пинского района. В своем доме погибла пенсионерка 1931 года рождения. Причина пожара устанавливается.

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