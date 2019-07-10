10 июля начнут выдавать сертификаты ЦТ

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля

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Получить сертификаты абитуриенты могут там же, где проходили тестирование.

- При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуск по учебному предмету с отметкой "Тестирование прошел", - сообщили в РИКЗ.

Если абитуриент сам не может забрать сертификат по уважительным причинам, то за несовершеннолетних это могут сделать его законные представители.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля; с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления на бюджет - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

КСТАТИ

Те, кто проходил тестирование в резервные дни, смогут забрать свои сертификаты с 13 июля в БГУ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего на ЦТ в основные дни зарегистрировались 76 888 человек. Они планировали сдавать 258,3 тысячи тестов по учебным предметам. На централизованное тестирование в резервные дни зарегистрировалось более тысячи абитуриентов.