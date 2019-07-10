Volkswagen Golf врезался в стоящий троллейбус в Бресте

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Авария произошла около полуночи 9 июля. 21-летний житель Бреста на автомобиле Volkswagen Golf ехал по улице Московской. Напротив дома №117 он столкнулся со стоявшим на крайней правой полосе троллейбусом.

Из-за ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия, сообщает belta.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.