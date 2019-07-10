Мужчина с пистолетом-зажигалкой пытался ограбить магазин в Лельчицах

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22-летний пьяный мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой пришел в один из магазинов города Лельчицы. Угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался завладеть товарами.

Продавщица заметила, что оружие ненастоящее, и сказала, что не боится нападающего, и предупредила, что, если мужчина не уберет «пистолет», она вызовет милицию.

Мужчина убежал, но по дороге забрал с витрины две бутылки водки и две бутылки пива. Цена украденного составила 22,5 рубля. В это время возле магазина находился 28-летний товарищ мужчины в маске. Его задачей было следить, чтобы никто не зашел в здание.

Их оперативно задержали милиционеры во дворе недалеко от места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой) УК Беларуси.

Как сообщили belta.by в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, задержанные - житель Ельска 1996 года рождения и житель Лельчиц 1990 года рождения. Оба ранее судимы.