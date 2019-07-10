2019-07-10T13:43:11+03:00
Политика
КП Беларусь

«Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны»

Лукашенко вручил генеральские погоны
Ирина АВИДОВА
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Президент вручил погоны. Фото: belta.byПрезидент вручил погоны. Фото: belta.by
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10 июля Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Погоны генерал-майора получили:

- начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Владислав Будик,

- помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский,

- начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба Олег Мищенко,

- первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел - начальник штаба Игорь Бурмистров.

Лукашенко также вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гомельской области Сергею Паско, начальнику управления Следственного комитета по Могилевской области Андрею Лису.

Погоны генерал-майора милиции вручены начальнику управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александру Васильеву, а погоны генерал-майора внутренней службы - заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.

Во Дворце Независимости чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Им он напомнил, что офицер славен не погонами, а офицерской честью.

- Примером доблести и честного служения Отечеству являются для вас военнослужащие, удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного, и достигнутая ими планка очень высока, - сказал президент, его слова приводит belta.by. - Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны, всем офицерам - стремиться к достижению этой вершины.

Лукашенко поздравил офицеров, пожелав им успехов и надежного тыла.

Президент подчеркнул важность мира и спокойствия.

- Серьезным экзаменом на профессиональную зрелость станет совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза – 2019». Убежден в вашей готовности продемонстрировать отличную выучку, мобильность и способность быстро принимать верные решения, - сказал президент.

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