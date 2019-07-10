«За деньги и еду». СК рассказал подробности того, как в Новополоцке матери разрешали педофилу насиловать детей

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В июне 2018 года в руки сотрудников МВД попали фотографии и видео со сценами насилия над двумя маленькими девочками. В кадре оказался и мужчина: короткая стрижка, непримечательное лицо, средний рост, плотное телосложение. Он же и снимал видео. По некоторым деталям оперативники поняли, что съемка велась в Беларуси: в видео засветилась белорусская купюра, пакет из магазина детских товаров, красная «девятка» с наклейкой о пройденном техосмотре и местными номерами, которые неаккуратно закрасили в фоторедакторе. По этим деталям милиция нашла человека, который, как выяснилось, 20 лет совершал насилие над детьми, сообщили в МВД.

Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и двух женщин, обвиняемых в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации малолетних.

Следователи выяснили, что летом 2015 года, находясь в Ушачском районе Витебской области, мужчина познакомился с двумя женщинами, жительницами Новополоцка, и их дочерьми, 2011 и 2013 года рождения.

В 2016 году обвиняемый предложил женщинам предоставлять своих детей для изготовления порнографии. Матерям девочек он за это платил – деньгами и продуктами.

Порновидео он размещал на порносайтах. За это с мужчиной рассчитывались криптовалютой. Интерпол помог установить, что материалы порнографического содержания реализовывались пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока.

Следователи выяснили, что в июне 2016 года обвиняемый предоставил девочек для секса жителю одного из ближневосточных государств, приехавшему в Беларусь.

Всего с 2015 по 2018 годы мужчина изготовил несколько десятков видеороликов порнографического содержания с участием детей.

Выяснилось, что обвиняемый причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек. Одна из них – жительница Украины, 2000 года рождения. Установлено, что он на территории Ушачского района вырастил несколько кустов конопли для личного употребления.

На изъятой компьютерной технике и цифровых носителях следователи изучили более 2 Тб информации, часть из которой содержалась в зашифрованных криптоконтейнерах.

Установлен 31 факт противоправной деятельности минчанина, ему предъявлено обвинение по следующим статьям УК РБ:

- ч.3 ст.166 (изнасилование, совершенное группой лиц, лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 УК)

- ч.3 ст.167 (совершение иных действий сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении заведомо малолетней);

- ч.1 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотреннх статьями 166, 167 и 168);

- ч.3 ст.181 (торговля людьми, совершенная в отношении двух лиц, из корыстных побуждений);

- ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта, приобретение, перевозка и хранение наркотических средств);

- ч.2 ст.343 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение и рекламирование порнографических материалов, содержащих изображение несовершеннолетних) (в ред. УК РБ 2005 г.);

- ч.3 ст.343-1 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение и рекламирование порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетнего, совершенное лицом, ранее совершавшим преступление, предусмотренное частью 2 статьи 343).

Матерям девочек предъявлено обвинение в торговле людьми, в пособничестве в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и изготовлении порнографических материалов, содержащих изображение несовершеннолетних. Все трое заключены под стражу.

В международный розыск объявлен житель Ближневосточного государства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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