2019-07-10T15:50:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Новые подробности ДТП под Белоозерском: водитель и все его пассажиры не были пристегнуты

Водитель заключен под стражу
Оксана БРОВАЧ
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Место аварии под Белоозерском, в которой погибли 5 человек. Фото: Следственный комитет.Место аварии под Белоозерском, в которой погибли 5 человек. Фото: Следственный комитет.
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Следственный комитет поделился новой информацией о ДТП под Белоозерском, в котором погибли 5 человек - двое взрослых и трое детей. «Мерседес», в котором находилось 10 человек, опрокинулся в мелиоративный канал.

- Установлено, что водитель и все его пассажиры на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности, - комментирует официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Водителю, 31-летнему местному жителю, предъявлено обвинение по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ранее сообщалось, что он сел за руль с 1,4 промилле алкоголя в крови. Мужчина заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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