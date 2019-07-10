2019-07-10T15:36:31+03:00
Экономика
КП Беларусь

Визит Лукашенко в Латвию откладывается, но подготовка к нему продолжается

Беларусь планирует наращивать перевозки грузов через латвийские порты
Ирина АВИДОВА
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Беларусь планирует наращивать перевозки грузов через латвийские порты. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович сказал в интервью журналу «Открытый город», фрагмент приводит belta.by.

- У нас через полтора года запускаются два новых калийных рудника. Это два миллиона тонн калийки! Куда она пойдет? Уже сейчас надо начинать над этим работать, - отметил Василий Маркович. По его словам, литовские порты не смогут принять такое количество грузов, поскольку их возможности ограничены. - А у вас эти возможности есть. Вот над этим и надо работать. У нас увеличились поставки лесоматериалов: досок, бревен, вплоть до щепы. В январе в Латвии была большая делегация во главе с первым заместителем министра лесного хозяйства Беларуси, они договорились с Латвийской железной дорогой о двух постоянно курсирующих поездах по доставке этих лесоматериалов в порты. Это же и есть выход к морю. (…) Если сравнивать порты Литвы и Латвии, то первые нам, конечно, ближе территориально. Но логистические преимущества, о которых говорят литовские партнеры, не так очевидны: если подойти комплексно и учитывать все составляющие, условия латвийской стороны могут быть очень и очень привлекательны.

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