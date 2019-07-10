2019-07-10T16:46:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко

Он прожил 96 лет
Ирина АВИДОВА
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Виктору Александровичу Громыко было 96 лет. Фото: БелТАВиктору Александровичу Громыко было 96 лет. Фото: БелТА
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Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался 10 июля 2019 года на 97-м году жизни. Об этом сообщает сайт Белорусского союза художников.

Виктор Александрович Громыко - почетный член НАН Беларуси, профессор, заслуженный деятель искусств БССР, Народный художник БССР и участник Великой Отечественной войны.

Он родился 1 января 1923 года в деревне Сеньково Могилевской области, детство провел в поселке Смольяны под Оршей. Аттестат получил 21 июня 1941 г, уже через несколько дней Оршу захватили фашисты.

Прошел войну от разведчика до комиссара отряда. Был в группе Константина Заслонова, возглавлявшего в депо «Орша» отряд подпольщиков. После службы пулеметчика его направили работать корреспондентом и редактором в газету «Народный мститель».

После войны получил направление в редакцию газеты «Сталинская молодежь». Учился в Минском художественном училище, а потом в Белорусском государственном театрально-художественном институте (Белорусской академии искусств). Преподавал в родном вузе,

В 1962 - 1972, 1977 - 1982 гг. был председателем правления Союза художников БССР.

В его наследии много работ, в которых отражена тема Великой Отечественной войны.

Основные работы: полотна «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается» (1972); пейзажи «Льны белорусские» (1970), «Июль пахнет травами» (1990), «Над старыми окопами - тишина» (1995) и др.

Произведения находятся в Национальном художественном музее, Музее современного изобразительного искусства, Третьяковской галерее в Москве.

В честь Громыко названа Оршанская городская художественная галерея.

Панихида состоится 11 июля в зале Института истории Национальной академии наук Беларуси. Время прощания с 12.00 до 14.00.

Виктор Громыко. Урожай яблок. 1941 год

Виктор Громыко. Урожай яблок. 1941 год

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