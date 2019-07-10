2019-07-10T17:57:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

В июне в Беларуси зафиксировали дефляцию

Цены на непродовольственные не изменились, а вот услуги подорожали
Ирина АВИДОВА
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Белстат рассказал, сколько мы тратим в магазинах.Белстат рассказал, сколько мы тратим в магазинах.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года составил 99,9%, с декабрем 2018-го - 102,9%, с июнем прошлого года - 105,7%. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Продовольственные товары в июне подешевели на 0,4% по сравнению с маем 2019-го и подорожали на 2,8% по сравнению с декабрем 2018 года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары не изменился по сравнению с маем 2019-го и вырос на 2,3% к декабрю 2018-го.

Услуги в июне в сравнении с маем этого года подорожали на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2018-го - на 4,1%.

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