2019-07-10T18:18:51+03:00
Минск
КП Беларусь

Пенсионерка на Зыбицкой облила здание подсолнечным маслом

Ее ищут правоохранители
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионерка сначала прикрепила на дверь какие-то листовки, а потом вылила на здание масло из бутылки. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Пенсионерка сначала прикрепила на дверь какие-то листовки, а потом вылила на здание масло из бутылки. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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ЧП произошло на «тусовочной» улице белорусской столицы около двух месяце назад, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 13 мая примерно в 21.00 часов на улице Зыбицкой произошло осквернение историко-культурной ценности. Пожилая женщина подошла к охраняемому законом зданию и стала поливать фасад жидкостью похожей на растительное масло.

На видео правоохранителей видно, как сначала женщина прикрепила к двери какие-то листовки-плакаты, затем взяла масло – вылила его широким жестом на фасад и, швырнув мусор в сторону, поспешила уйти прочь. Какая информация была на «бумажках» не сообщается.

Злоумышленницу объявили в розыск. Ее приметы: около 60 – 65 лет, рост примерно 160 – 165 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы. В тот день была в в очках в черной оправе и в темной одежде.

Если вы узнали женщину на фото, сообщите об этом в милицию – 102.

Разыскивается женщина, осквернившая здание в центре города.https://minsk.mvd.gov.by/ru/news/1479

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