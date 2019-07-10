2019-07-10T19:01:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«До 2012 года был кочегаром, а потом заявил, что он – архимандрит»: в Витебске задержали лжесвященника

Мужчину обвиняют в мошенничестве, кражах и распространении порнографии
Надежда БУТОВИЧ
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Под предлогам сбора на строительство храма священник собирал деньги на свои нужды. Фото: УВД Витебского облисполкома.Под предлогам сбора на строительство храма священник собирал деньги на свои нужды. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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В Витебской области задержан ложный священнослужитель: мужчина нигде не работал, собирал пожертвования на храм через соцсети и тратил все на себя, сообщают в пресс-службе Витебского облисполкома.

– Первоначально о мошеннике проинформировал сайт Витебской епархии. Пресс-служба епархии информировала жителей, что в области объявился ложный священнослужитель – Георгий Крот. Мошенник «окрестил» себя архимандритом Грузинской Православной Церкви, говорил, что он прибыл из Абхазии, и сообщал, что утвердил в Беларуси скит «Благовещенья Пресвятой Богородицы». Верующих лжесвященник призывал собрать деньги на строительство храма, еще за деньги он проводил различные обряды, – пояснили в пресс-службе.

Правоохранители начали разработку сомнительной личности и выяснили, что 33-летний «архимандрит» является уроженцем Могилевщины. До 2012 года ничем не примечательный молодой человек работал обычным кочегаром, а затем сменил квалификацию – на религиозную деятельность.

При обыске у лжесвященника обнаружили поддельные документы. Фото: УВД Витебского облисполкома.

При обыске у лжесвященника обнаружили поддельные документы. Фото: УВД Витебского облисполкома.

– Мошенник пользовался поддельным удостоверением православного клира. Да и верующих «наставлял» лишь в своих личных корыстных целях, – рассказал Вадим Толпинец, начотдела седьмого управления ГУБОПиК Витебской области.

Деньги собирал под следующими благовидными предлогами: пожертвования на монастыри в Грузии, сбор на строительство храма, оплата обрядов (крещение, отпевания, освящение источников), на которые он также призывал через соцсети.

– Мужчину задержали, дома у него было изъято фальшивое удостоверение. На личной странице в интернете у лжесвященника хранились порнографические гомосексуальные изображения, доступные для просмотра и скачивания. А съезжая со съемной квартиры в Оршанском районе, Крот прихватил с собой одежду, бытовую технику, шесть икон и восемь церковных книг, – уточнили правоохранители.

Возбуждено несколько уголовных дел. Расследование продолжается. Также лжеархимандрита подозревают в развратных действиях с несовершеннолетними.

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