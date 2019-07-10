2019-07-10T19:31:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно под автобус попал пенсионер

Мужчине понадобилась госпитализация
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионера зажало в дверях автобуса, и он угодил под заднее колесо. Фото: ГАИ Гродно.Пенсионера зажало в дверях автобуса, и он угодил под заднее колесо. Фото: ГАИ Гродно.
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ДТП произошло в областном городе, сообщают в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского областного исполкома.

ЧП произошло на гродненской остановке общественного транспорта «Театр кукол». Заходя в маршрутный автобус №8, пожилой пассажир замешкался, и его, по всей видимости, зажало дверями. Водитель не заметил произошедшего и начал движение от остановки – при этом зажатый дверями пенсионер еще угодил под заднее колесо автобуса.

– Едва начав движение, в этот же момент водитель автобуса услышал женский крик и вовремя остановился. Но за прошедшие секунды пожилой гражданин успел серьезно травмироваться. Ему потребовалась госпитализация, – уточнили в пресс-службе.

В итоге у пострадавшего пенсионера сломана правая нога и пальцы на правой руке.

СК Гродненской области проводит проверку по факту произошедшего несчастного случая.

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