В Могилевской области в лесу потерялся 12-летний мальчик

Мальчик пошел с мамой за ягодами и исчез

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Столичные волонтеры вечером в среду, 10 июля, отправляются на поиски пропавшего школьника, информирует поисково-спасательный отряд «Ангел» на официальной странице во ВКонтакте.

Сообщается, что мальчик пропал в 188 километрах от Минска. Ребенок потерялся в лесном массиве в Кличевском районе недалеко от деревни Дубно. Именно туда волонтеры отправляются на поиски вечером из Минска, Бреста и других городов Беларуси.

Руководители поискового отряда попросили волонтеров надеть подходящую для леса одежду, следить за прогнозом погоды, взять фонари, воду, перекус, зонты или дождевики на случай непогоды.

– Поиски будут проходить в ночное время! Если ребенка не обнаружат к утру, то поисковики останутся на месте поисков, – уточнили в отряде.

Нашли мальчика в трех километрах от места, где он потерялся. Фото: МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД мальчик пошел вместе с мамой за ягодами и потерялся, мобильника у него с собой не было. Поиски ребенка продолжались несколько часов. Его искали не только сотрудники РОВД, но подключились кинологи, спасатели, лесники и егеря, собирались к поискам подключиться волонтеры.

– Нашли мальчика живым спустя несколько часов после начала поисков, – сообщили радостную новость в пресс-службе. – Он находился примерно в трех километрах от места пропажи. Помощь медиков ему не понадобилась.