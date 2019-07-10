«Все, кто был в «Жигулях», погибли»: Смертельное ДТП с белорусской фурой в России

Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку. Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области.

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Серьезное ДТП произошло на территории Курганской области в среду, 10 июля, сообщают в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Авария произошла рано утро на 411 километре автотрассы направлением Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Примерно в 07.30 часов на подъезде к городу Ишим, что в Макушинском районе, 51-летний водитель за рулем легкового авто «ВАЗ 2108» не справился с управлением и внезапно выехал на встречную полосу. В ту же секунду произошло лобовое столкновение «Жигулей» с большегрузом «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 24-летний дальнобойщик-белорус.

– От полученных травм прямо на месте происшествия скончались все, кто был в «Жигулях». Погиб водитель, 43-летняя пассажирка с переднего сиденья, 72-летняя пенсионерка и 7-летний мальчик, которые сидели позади водителя. Дальнобойщик при столкновении не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что хотя в машине не было детского автокресла, все в машине были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту произошедшей смертельной аварии проводится проверка.