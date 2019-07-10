Мертвецки пьяного водителя задержали в Гродно

Мужчина пил водку и пиво, а потом решил переставить машину. Фото: pixabay.com.

Количество алкоголя в крови было выше нормы в 10 раз!

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ДТП произошло в областном центре во вторник, 9 июля, информируют в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Вечером домой возвращался майор милиции Вадим Грицкевич, замкомандира взвода БДПС ГАИ Гродно. На улице Вишневецкой гаишники увидел, как на узком отрезке водитель пытается перепарковать автофургон. При этом у мужчины это плохо получилось: «Мерседес» ударил стоявшую «Сузуки», а водитель все "пятился" задним ходом в ограниченном пространстве.

– По взгляду водителя сотруднику ГАИ стало понятно, что тот находится в опьянении. Мужчина смотрел в одну точку, не отдавал отчет действиям, в кабине стоял резкий запах алкоголя, – уточнили в пресс-службе.

Майор достал ключ из замка зажигания, и сообщил о происшествии в дежурную службу. На освидетельствовании выяснилось, что у задержанного водителя – десятикратное превышения алкоголя в организме. В милиции тот признался, что пил в кабине водку и пиво, а потом решил переставить фургон.

Проводится проверка.