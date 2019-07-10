2019-07-10T21:49:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мертвецки пьяного водителя задержали в Гродно

Количество алкоголя в крови было выше нормы в 10 раз!
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина пил водку и пиво, а потом решил переставить машину. Фото: pixabay.com.Мужчина пил водку и пиво, а потом решил переставить машину. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

ДТП произошло в областном центре во вторник, 9 июля, информируют в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Вечером домой возвращался майор милиции Вадим Грицкевич, замкомандира взвода БДПС ГАИ Гродно. На улице Вишневецкой гаишники увидел, как на узком отрезке водитель пытается перепарковать автофургон. При этом у мужчины это плохо получилось: «Мерседес» ударил стоявшую «Сузуки», а водитель все "пятился" задним ходом в ограниченном пространстве.

– По взгляду водителя сотруднику ГАИ стало понятно, что тот находится в опьянении. Мужчина смотрел в одну точку, не отдавал отчет действиям, в кабине стоял резкий запах алкоголя, – уточнили в пресс-службе.

Майор достал ключ из замка зажигания, и сообщил о происшествии в дежурную службу. На освидетельствовании выяснилось, что у задержанного водителя – десятикратное превышения алкоголя в организме. В милиции тот признался, что пил в кабине водку и пиво, а потом решил переставить фургон.

Проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьи с польским «Пястом»
В Пружанском районе комбайн переехал лежащего в поле мужчину
«Выбил окно для отвода глаз»: В Житковичах строитель обокрал дом, где делал ремонт
«Все, кто был в «Жигулях», погибли»: Смертельное ДТП с белорусской фурой в России
В Могилевской области в лесу потерялся 12-летний мальчик
В Гродно под автобус попал пенсионер
«До 2012 года был кочегаром, а потом заявил, что он – архимандрит»: в Витебске задержали лжесвященника
Пенсионерка на Зыбицкой облила здание подсолнечным маслом
В июне в Беларуси зафиксировали дефляцию
Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко
Визит Лукашенко в Латвию откладывается, но подготовка к нему продолжается
Новые подробности ДТП под Белоозерском: водитель и все его пассажиры не были пристегнуты
«За деньги и еду». СК рассказал подробности того, как в Новополоцке матери разрешали педофилу насиловать детей
«Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны»
Мужчина с пистолетом-зажигалкой пытался ограбить магазин в Лельчицах
Volkswagen Golf врезался в стоящий троллейбус в Бресте
10 июля начнут выдавать сертификаты ЦТ
В Витебске погиб велосипедист
На пожаре в Миорском районе погибла 52-летняя женщина
В Полоцком районе 400 человек будут собирать чернику на скорость
Электромонтера убило рухнувшей на провода веткой: сук от ветки упал ему прямо на голову
Авария на внутреннем кольце МКАД: автомобиль Renault протаранил микроавтобус
Под Воложином 61-летний водитель автобуса умер прямо за рулем
51-летнего молодечненца подозревают в педофилии
«Сломана лобная кость, рваная рана лица»: 12-летний школьник разбился на мопеде
Лукашенко приказал создать электронную базу многодетных семей
Из-за бесхозных вещей в Минске оцепили станцию метро «Тракторный завод»