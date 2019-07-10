«Выбил окно для отвода глаз»: В Житковичах строитель обокрал дом, где делал ремонт

Преступник разбил окно, чтобы отвести от себя подозрения. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе МВД сообщают, что сотрудниками уголовного розыска РОВД Житковичей было оперативно раскрыто тяжкое преступление.

Сообщается, что в милицию обратилась жительница Житковичского района. Сотрудникам дежурной службы РОВД потерпевшая рассказала, что, что ее ограбили. Неизвестный, повредив оконную раму подвального помещения, проник в дом и украл драгоценности, крупную сумму наличности - 10 тысяч долларов, а также дорогой алкоголь.

– После предварительного расследования сотрудникам угрозыска удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался специалист, который проводил в доме женщины ремонт. У мужчины были все возможности к свободному доступу в жилище, а оконную раму он разбил для отвода от себя подозрений, – уточнили правоохранители.

Награбленное злоумышленник спрятал в ведре и закопал его в гараже. Фото: МВД.

Все награбленное: деньги, ювелирные изделия, спиртное было найдено в гараже преступника. Он спрятал деньги и вещи в ведро и закопал его у себя в гараже.

40-летний фигурант задержан, материалы переданы на правовую оценку.