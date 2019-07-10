В Пружанском районе комбайн переехал лежащего в поле мужчину

Мужчина лежал под покосом льна, когда на него наехал комбайн. Фото: pixabay.com.

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Трагедия произошла на территории Пружанского района 5 июля, информирует belta.by со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области.

Около 09.40 часов на поле, принадлежащем одному из местных сельхозпредприятий, произошел несчастный случай. С утра на участке на льнокомбайне работал 45-летний тракторист-машинист. В какой-то момент мужчина, управляя самоходной льнотеребилкой наехал на 48-летнего жителя Гродненщины. В момент происшествия сельчанин лежал под покосом льна прямо в поле.

– Травмы, полученные от наезда комбайна, оказались смертельными. От повреждений мужчина скончался до приезда медиков, – уточнили в УСК.

Против тракториста возбуждено уголовное дело, ему грозит максимально заключение на 3 года. СК устанавливает все обстоятельства произошедшего несчастного случая.