2019-07-11T08:57:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Лужа как Беларусь или Беларусь как лужа - в Гомеле сделали необычное фото

Контуры лужи почти точно повторяют границы республики
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле сфотографировали необычную лужуВ Гомеле сфотографировали необычную лужуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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После недавнего дождя в Гомеле заметили лужу, контуры которой почти точно повторяют границы Беларуси. Корреспондент «КП» сфотографировал эту лужу на небольшой улице Ландышева.

Знакомые с историей Беларуси люди говорят, что лужа больше похоже на границы Белорусской ССР в период с 1939 до 1941 года, то есть с Белостоком, который после Второй мировой войны стал принадлежать Польше.

Интересно, что заметили лужу как раз в 25-летие первых белорусских выборов президента. А назавтра снова пошел дождь, и лужа разрослась во все стороны.

Контуры лужи почти точно повторяют границы республики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Контуры лужи почти точно повторяют границы республикиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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