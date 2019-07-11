Лужа как Беларусь или Беларусь как лужа - в Гомеле сделали необычное фото

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После недавнего дождя в Гомеле заметили лужу, контуры которой почти точно повторяют границы Беларуси. Корреспондент «КП» сфотографировал эту лужу на небольшой улице Ландышева.

Знакомые с историей Беларуси люди говорят, что лужа больше похоже на границы Белорусской ССР в период с 1939 до 1941 года, то есть с Белостоком, который после Второй мировой войны стал принадлежать Польше.

Интересно, что заметили лужу как раз в 25-летие первых белорусских выборов президента. А назавтра снова пошел дождь, и лужа разрослась во все стороны.