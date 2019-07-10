2019-07-10T22:16:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьи с польским «Пястом»

В ответном матче из-за удаления не сыграет Станислав Драгун
Владимир КРИУЛИН
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На матче БАТЭ с "Пястом" на арене присутствовали 11529 зрителей.На матче БАТЭ с "Пястом" на арене присутствовали 11529 зрителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В этом году БАТЭ путь в еврокубках начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В соперниках – «Пяст», чемпион Польши. Первая игра прошла на «Боирсов-Арене».

Гости начали активнее и за первые 20 минут создали несколько голевых моментов. БАТЭ смог ответить лишь опасным ударом Стасевича. На 36-й минуте Пажишек вывел «Пяст» вперед. Во втором тайме борисовчане прибавили. На 64-й минуте БАТЭ забил благодаря индивидуальному мастерству Стасевича (обыграл соперника на фланге и отпасовал в штрафную) и Драгуна (точно пробил в одно касание). Еще один ключевой эпизод случился на 89-й минуте: рефери в спорном эпизоде показал Драгуну вторую желтую карточку, которая трансформировала в красную – лидер БАТЭ пропустит ответный матч в Польше. Будет трудно.

БАТЭ - «Пяст» - 1:1

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