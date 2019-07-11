2019-07-11T09:50:35+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Славянский базар» сегодня торжественно открывается в Витебске

Сегодня праздничные мероприятия пройдут на городских улицах, а в амфитеатре - концерт с участием российских звезд
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
«Славянский базар» сегодня торжественно открывается в Витебске«Славянский базар» сегодня торжественно открывается в ВитебскеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 11 по 15 июля. В четверг вечером состоится торжественное открытие в Летнем амфитеатре - на его сцене выступят российские звезды: Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Татьяна Буланова. А также белорусские артисты: Ядвига Поплавская, Руслан Алехно, ансамбли «Сябры» и «Песняры».

Праздничные мероприятия будут проходить и на городских улицах: парад участниц фестиваля барабанщиц и мажореток, выставка мастеров народных художественных ремесел по вытинанке. Фест уличного искусства «На семи ветрах» представит выступления танцоров, музыкантов, кавер-бендов, художников, актеров, огненный спектакль.

На Площади лауреатов зажгут новую звезду - в честь Таисии Повалий, обладателя специальной награды президента.

Напомним, главное событие «Славянского базара в Витебске» - конкурс исполнителей эстрадной песни.

Читайте подробнее: Чего ждать от «Славянского базара - 2019»? >

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минск прилетел генпрокурор России Чайка
Генпрокурор: "Проверка по строительству завода АКБ проводится очень активно"
Расследование убийства 2-летнего ребенка в Лепеле: мальчика задушили
Зампредседателя Дзержинского райисполкома получил взятку валторной
Теперь и днем: БЖД назначила новый поезд Минск - Вильнюс
За два дня в Минске похитили семь электросамокатов
Соцработница украла у супругов в Бобруйске деньги, отложенные на квартиру
Овчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика
На Гомельщине молния подожгла два строения
В Мозыре в результате ДТП образовалась пирамида из трех авто
Лужа как Беларусь или Беларусь как лужа - в Гомеле сделали необычное фото
БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьей с польским «Пястом»
В Пружанском районе комбайн переехал лежащего в поле мужчину
«Выбил окно для отвода глаз»: В Житковичах строитель обокрал дом, где делал ремонт
Мертвецки пьяного водителя задержали в Гродно
«Все, кто был в «Жигулях», погибли»: Смертельное ДТП с белорусской фурой в России
В Могилевской области в лесу потерялся 12-летний мальчик
В Гродно под автобус попал пенсионер
«До 2012 года был кочегаром, а потом заявил, что он - архимандрит»: в Витебске задержали лжесвященника