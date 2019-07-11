«Славянский базар» сегодня торжественно открывается в Витебске

Сегодня праздничные мероприятия пройдут на городских улицах, а в амфитеатре - концерт с участием российских звезд

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XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 11 по 15 июля. В четверг вечером состоится торжественное открытие в Летнем амфитеатре - на его сцене выступят российские звезды: Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Татьяна Буланова. А также белорусские артисты: Ядвига Поплавская, Руслан Алехно, ансамбли «Сябры» и «Песняры».

Праздничные мероприятия будут проходить и на городских улицах: парад участниц фестиваля барабанщиц и мажореток, выставка мастеров народных художественных ремесел по вытинанке. Фест уличного искусства «На семи ветрах» представит выступления танцоров, музыкантов, кавер-бендов, художников, актеров, огненный спектакль.

На Площади лауреатов зажгут новую звезду - в честь Таисии Повалий, обладателя специальной награды президента.

Напомним, главное событие «Славянского базара в Витебске» - конкурс исполнителей эстрадной песни.

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