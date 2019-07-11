2019-07-11T10:21:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозыре в результате ДТП образовалась пирамида из трех авто

Виновник аварии был пьян
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Мозыре в результате ДТП образовалась пирамида из трех авто. Фото: glaza.infoВ Мозыре в результате ДТП образовалась пирамида из трех авто. Фото: glaza.info
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ДТП с полетом произошло ночью 10 июля на улице Интернациональной в Мозыре возле магазина «Копеечка». Аварию спровоцировал водитель VW Golf, который ехал под гору. Поворачивая на Интернациональную, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный микроавтобус.

Удар был настолько сильным, что бусик аж взлетел, а под ним оказался «Гольф». Пострадала и еще одна припаркованная рядом машина, в итоге пирамида образовалась из трех авто.

Пострадавших в ДТП нет, пишет glaza.info. А виновник аварии, 23-летний водитель, оказался пьяным. В результате медосвидетельствования в его крови обнаружено 1,7 промилле алкоголя. Госавтоинспекция продолжает разбирательство по факту ДТП.

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