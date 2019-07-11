КП Беларусь
На Гомельщине молния подожгла два строения
Огонь вспыхнул во время грозы
На Гомельщине молния подожгла два строения. Фото: МЧС
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В Житковичах днем 10 июля спасатели выезжали на пожар кирпичного двухэтажного сарая. В результате огнем частично уничтожена крыша, а также повреждено имущество внутри двух сараев.
- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара - проявление сил природы, - сообщает Гомельское областное УМЧС.
Также молния, скорее всего, стала причиной пожара в деревне Крупейки Лоевского района. Там во время грозы вечером в среду загорелся кирпичный жилой дом. В этом случае огонь тоже повредил кровлю дома. Пострадавших, к счастью, нет.
А всего за минувшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара, на которых повреждены три строения.