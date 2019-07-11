2019-07-11T11:00:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Овчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика

Ребенок с мамой ходили в лес за ягодами
Павел МИЦКЕВИЧ
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Овчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика. Фото: МЧСОвчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика. Фото: МЧС
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Спасатели, кинологи, лесники и егеря искали в лесу 12-летнего мальчика в Кличевском районе недалеко от деревни Дубно. Ребенок пошел вместе с мамой за ягодами и потерялся, мобильного телефона у него с собой не было.

Мама с сыном, жители райцентра, отправились за лесными дарами рано утром, поиски длились на протяжении дня, и вечером ребенка нашли.

- На расстоянии двух километров от деревни Дубно мальчика обнаружил спасатель-кинолог РОСН Владимир Пичуков и овчарка Шейла. Ребенка напоили теплым чаем и передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации не нуждается, - сообщили в Могилевском областном УМЧС.

Овчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика. Фото: МЧС

Овчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика. Фото: МЧС

Кстати, днем ранее сотрудники Мстиславского РОВД всю ночь искали заблудившуюся в лесу женщину, которая тоже пошла за ягодами и заблудилась.

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