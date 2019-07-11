Соцработница украла у супругов в Бобруйске деньги, отложенные на квартиру

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В Бобруйске социальный работник обвиняется в хищении валюты у молодой семьи. По данным следствия, 47-летняя работница одного из районных центров соцобслуживания с декабря прошлого года помогала семье ухаживать за новорожденной двойней. А через некоторое время супруги стали замечать, что из коробки, где хранились отложенные на покупку квартиры доллары, стали пропадать деньги.

Сначала они не придали этому значения, но когда кража денег стала очевидна, супруги переписали номера купюр и установили скрытую камеру видеонаблюдения.

- После очередного посещения няни молодые люди просмотрели видеозапись камеры, которая зафиксировала хищение женщиной из коробки 250 долларов, - рассказывает официальный представитель управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Соцработницу задержали. В отделении милиции она сбросила украденные деньги под стол, но после предъявления видеозаписи во всем созналась. Возбуждено уголовное дело за кражу, ведется расследование, женщину будут судить - в случае признания ее виновной соцработницу обяжут вернуть супругам похищенные деньги и могут приговорить к лишению свободы.