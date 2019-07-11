За два дня в Минске похитили семь электросамокатов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Пришел, увидел, укатил: в Минске участились случаи краж электросамокатов. Нынешним летом в столице быстро растет популярность кикшеринга (системы краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов). Этим уже воспользовались злоумышленники: лишь за два июльских дня (в минувшие пятницу и субботу) в Минске зафиксировано сразу семь краж электросамокатов, которые стояли на улице.

- Управление Следственного комитета по Минску обращает внимание на то, что данные самокаты «бесстанционные» - для них не созданы специализированные парковки, после проката их можно оставить в любой точке столицы, - сообщает СК Беларуси в своем Telegram-канале. - Кроме того, электросамокаты оборудованы GPS-антенной, которая передает информацию о его местоположении службе поддержки организации, сотрудники которой всегда видят, где находится самокат.

Сотрудники Следственного комитета рекомендуют арендодателям приклеивать на самокаты информацию о его принадлежности, что позволит сразу узнать о том, кому принадлежит это средство передвижения.

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