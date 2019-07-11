2019-07-11T13:19:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Теперь и днем: БЖД назначила новый поезд Минск - Вильнюс

Дополнительный состав будет ходить один раз в неделю - по субботам
Павел МИЦКЕВИЧ
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БЖД назначила новый поезд в ВильнюсБЖД назначила новый поезд в ВильнюсФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Чтобы удовлетворить повышенный спрос пассажиров на перемещение из столицы Беларуси в Литву, Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд Минск - Вильнюс, который начинает курсировать с ближайшей субботы. Этот состав будет в расписании до конца календарного лета, 31 августа.

Поезд будет ходить днем один раз в неделю - по субботам. Из Минска новый состав отправляется в 13.50 и прибывает в Вильнюс в 17 часов. Обратно - в 12.40, прибытие в Минск - в 15.50. Остановки в пути будут те же, что и обычно: Молодечно, Сморгонь, Гудогай. Как и в утреннем и в вечернем поездах, пассажиры будут проходить пограничный и таможенный контроль на станции Гудогай, а в Литве - на вокзале в Вильнюсе.

Цена билета в сидячем вагоне такая же - около 40 рублей в одну сторону.

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