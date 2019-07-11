КП Беларусь
Зампредседателя Дзержинского райисполкома получил взятку валторной
А еще - швейцарскими часами и другими ценностями
Чиновник получил взятку валторной. Фото: muswiki.ru
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Зампредседателя Дзержинского райисполкома подозревается в получении взятки… духовым музыкальным инструментом. Валторну, а еще швейцарские часы и другие дорогие материальные ценности замглавы района получил от представителя коммерческой организации за лоббирование его интересов.
По версии следствия, чиновник использовал свои служебные полномочия и действовал в личных интересах, систематически принимал незаконные вознаграждения.
- Следственное управление УСК по Минской области возбудило уголовное дело по материалам ГУБОПиК МВД за взяточничество, - сообщает СК в своем Telegram-канале.
Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Все обстоятельства противоправной деятельности чиновника устанавливаются.