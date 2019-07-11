Расследование убийства 2-летнего ребенка в Лепеле: мальчика задушили

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В Следственном комитете рассказали о новых обстоятельствах уголовного дела по убийству двухлетнего ребенка в Лепеле.

- Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Матери ребенка предъявлено обвинение, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Напомним, в милицию позвонила 24-летняя горожанка. Молодая мама сообщила, что ее сын исчез, пока они вместе гуляли в парке. При этом женщина не только сообщила о пропаже малыша, но и предположила, что ребенка похитили. Она даже подробно описала приметы мужчины, который будто бы украл мальчика.

Изучая записи камер видеонаблюдения, милиционеры смогли установить маршрут мамы в этот день. И оказалось, что в парк она пришла одна, без ребенка. Поэтому поиски велись и дома, где проживала семья. В итоге сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело мальчика в хозяйственной постройке рядом с домом.

Также известно, что мама убитого в Лепеле мальчика училась на психолога и нигде не работала. Она успела забеременеть от нового сожителя, которого 2-летний Ярослав называл папой >