2019-07-11T14:08:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокурор: "Проверка по строительству завода АКБ проводится очень активно"

По словам Конюка, Генпрокуратура работает в тесном контакте с КГБ
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Проверка по строительству завода АКБ проводится очень активноПроверка по строительству завода АКБ проводится очень активноФото: Оксана БРОВАЧ
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- Генпрокуратура проводит проверку по строительству аккумуляторного завода в Бресте. Как она проходит? - поинтересовались журналисты у Александра Конюка на 5-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, который проходит в Минске.

- Я вам могу только сказать, что она очень активно проводится, и, наверное, по социальным сетям вы можете судить об этом. Возбуждены уголовные дела, мы работаем вместе в тесном контакте с КГБ по поручению президента.

По словам Конюка, часть уголовных дел будет расследовать именно Генпрокуратура.

Напомним, КГБ возбудил уголовные дела в отношении совладельца аккумуляторного завода в Бресте. Фигурантами дел стали Виктор Лемешевский, руководитель ООО «ПАК-управление», Светлана Лемешевская, главный бухгалтер ООО «Белинвестторг-Сплав», Сергей Охремчук, бывший директор «Белинвестторг-Сплав», а теперь начальник отдела технического развития, Иван Покислюк, замдиректора ООО «Белинвестторг-Сплав». Этих людей 1 июля заключили под стражу.

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