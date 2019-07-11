Генпрокурор: "Проверка по строительству завода АКБ проводится очень активно"

По словам Конюка, Генпрокуратура работает в тесном контакте с КГБ

Изменить размер текста: A A

- Генпрокуратура проводит проверку по строительству аккумуляторного завода в Бресте. Как она проходит? - поинтересовались журналисты у Александра Конюка на 5-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, который проходит в Минске.

- Я вам могу только сказать, что она очень активно проводится, и, наверное, по социальным сетям вы можете судить об этом. Возбуждены уголовные дела, мы работаем вместе в тесном контакте с КГБ по поручению президента.

По словам Конюка, часть уголовных дел будет расследовать именно Генпрокуратура.

Напомним, КГБ возбудил уголовные дела в отношении совладельца аккумуляторного завода в Бресте. Фигурантами дел стали Виктор Лемешевский, руководитель ООО «ПАК-управление», Светлана Лемешевская, главный бухгалтер ООО «Белинвестторг-Сплав», Сергей Охремчук, бывший директор «Белинвестторг-Сплав», а теперь начальник отдела технического развития, Иван Покислюк, замдиректора ООО «Белинвестторг-Сплав». Этих людей 1 июля заключили под стражу.