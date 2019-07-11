2019-07-11T14:10:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минск прилетел генпрокурор России Чайка

Он принял участие в 5-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В Минск прилетел генпрокурор России ЧайкаВ Минск прилетел генпрокурор России ЧайкаФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Сегодня, 11 июля, в исполнительном комитете СНГ в Минске проходит 5-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В нем принимают участие генпрокуроры Беларуси, Армении, России, Кыргызстана, а также глава СК Иван Носкевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава КГБ Валерий Вакульчик.

Участники встречи должны обсудить десять вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ и совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов.

Так совпало, что сегодня у Александра Конюка день рождения. С праздником его поздравил коллега - генпрокурор России Юрий Чайка.

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