2019-07-11T15:01:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельчанин выращивал марихуану на чердаке дома

Сервис продаж был налажен: для пробы использовались два приспособления для курения
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин выращивал марихуану на чердаке дома. Фото: УВДГомельчанин выращивал марихуану на чердаке дома. Фото: УВД
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33-летний безработный гомельчанин продавал наркотики, сырье для которых, предположительно, выращивал сам. Мужчину взяли с поличным в момент продажи марихуаны, а потом обыскали частный дом продавца запрещенного вещества. Там оперативники обнаружили более 50 граммов каннабиса, а поднявшись на чердак, удивились: там была целая ферма по выращиванию конопли!

- В арсенале наркофермера были удобрения, электронный теновый нагнетатель воздуха, горшки, система освещения. Там же лежал и пакет с высушенной марихуаной, - сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Там добавили, что найти все тайники милиции помогла служебная собака Дэзирэ, которая служит в Гомельской таможне. А спрятан был наркотик в разных местах, в том числе в холодильнике.

- Сервис продаж был налажен. Для пробы использовались два приспособления для курения, - отметили в УВД.

Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и сбыт наркотических средств, подозреваемый задержан.

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