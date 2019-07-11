2019-07-11T17:40:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Ушла на работу и не вернулась. В Минске ищут женщину и девушку

Всех, кто видел пропавших или что-то знает о них, просят позвонить в милицию
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Минске ищут женщину и девушку. Фото: ГУВДВ Минске ищут женщину и девушку. Фото: ГУВД
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивают пропавшую без вести Наталью Добрицкую. 48-летняя женщина 29 июня в 6 утра ушла на работу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 45 - 50 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, заячья губа, волосы темно-русые, голос звонкий. Была одета: джемпер светло-желтого цвета, зеленая рубашка, брюки черного цвета, босоножки коричневого цвета. При себе имела желтую сумку.

Тех, кто узнал изображенную на фото женщину или что-либо знает о ней, просят позвонить: 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04 или 102.

А Советское РУВД столицы ищет пропавшую без вести Анастасию Крезо. 19-летняя девушка вечером 8 июля вышла из дома по улице Сурганова и до настоящего времени сведения о ее местонахождении отсутствуют.

Девушке на вид 18 - 20 лет, рост 166 - 170 см, среднего телосложения, внешность европейского типа, волосы русые, глаза карие. Была одета: зеленая ветровка, джинсовый комбинезон синего цвета, кеды черного цвета с белыми полосками. При себе имела мобильный телефон Samsung в чехле золотого цвета, паспорт на свое имя, портфель.

Всех, кто узнал изображенную на фото женщину или что-либо знает о ней, просят позвонить: (017) 239 67 82, (017) 292 02 02, 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Наровлянском районе сгорел склад и 25 тонн сена
Видеофакт. В Бресте подросток для селфи свесился с 6 этажа
МИД: информации о погибших или пострадавших в Греции белорусах нет
Новые Lexus и Toyota были спрятаны под бэушными деталями внутри фуры
Путин назвал интересным предложение Зеленского о встрече в Минске
Жара не вернется. Погода в Беларуси на неделю
Гомельчанин выращивал марихуану на чердаке дома
В Минск прилетел генпрокурор России Чайка
Генпрокурор: "Проверка по строительству завода АКБ проводится очень активно"
Расследование убийства 2-летнего ребенка в Лепеле: мальчика задушили
Зампредседателя Дзержинского райисполкома получил взятку валторной
Теперь и днем: БЖД назначила новый поезд Минск - Вильнюс
За два дня в Минске похитили семь электросамокатов
Соцработница украла у супругов в Бобруйске деньги, отложенные на квартиру
Овчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика
На Гомельщине молния подожгла два строения
В Мозыре в результате ДТП образовалась пирамида из трех авто
«Славянский базар» сегодня торжественно открывается в Витебске
Лужа как Беларусь или Беларусь как лужа - в Гомеле сделали необычное фото
БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьей с польским «Пястом»
В Пружанском районе комбайн переехал лежащего в поле мужчину
«Выбил окно для отвода глаз»: В Житковичах строитель обокрал дом, где делал ремонт
Мертвецки пьяного водителя задержали в Гродно
«Все, кто был в «Жигулях», погибли»: Смертельное ДТП с белорусской фурой в России
В Могилевской области в лесу потерялся 12-летний мальчик
В Гродно под автобус попал пенсионер
«До 2012 года был кочегаром, а потом заявил, что он - архимандрит»: в Витебске задержали лжесвященника