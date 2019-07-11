Ушла на работу и не вернулась. В Минске ищут женщину и девушку

Всех, кто видел пропавших или что-то знает о них, просят позвонить в милицию

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Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивают пропавшую без вести Наталью Добрицкую. 48-летняя женщина 29 июня в 6 утра ушла на работу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 45 - 50 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, заячья губа, волосы темно-русые, голос звонкий. Была одета: джемпер светло-желтого цвета, зеленая рубашка, брюки черного цвета, босоножки коричневого цвета. При себе имела желтую сумку.

Тех, кто узнал изображенную на фото женщину или что-либо знает о ней, просят позвонить: 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04 или 102.

А Советское РУВД столицы ищет пропавшую без вести Анастасию Крезо. 19-летняя девушка вечером 8 июля вышла из дома по улице Сурганова и до настоящего времени сведения о ее местонахождении отсутствуют.

Девушке на вид 18 - 20 лет, рост 166 - 170 см, среднего телосложения, внешность европейского типа, волосы русые, глаза карие. Была одета: зеленая ветровка, джинсовый комбинезон синего цвета, кеды черного цвета с белыми полосками. При себе имела мобильный телефон Samsung в чехле золотого цвета, паспорт на свое имя, портфель.

Всех, кто узнал изображенную на фото женщину или что-либо знает о ней, просят позвонить: (017) 239 67 82, (017) 292 02 02, 102.