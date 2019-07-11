Жара не вернется. Погода в Беларуси на неделю

Следующая неделя тоже будет с дождями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Погоду в Беларуси продолжит определять прохладная неустойчивая воздушная масса, которая смещается с севера Европы. По-прежнему будет облачно с прояснениями, продолжатся кратковременные дожди, местами сильные, с грозами.

В пятницу и ближайшие выходные в среднем по стране ожидается температура воздуха от +8 - 12 градусов ночью и до +17 - 22 градусов днем. В понедельник - вторник немного потеплеет: местами по республике до +23 - 25 градусов днем, солнце просушит землю, но затем температура воздуха снова опустится.

В Минске в субботу - воскресенье ожидается погода без осадков, температура воздуха - +19 - 20. В начале следующей недели погода в столице существенно не изменится: со среды прогнозируют возобновление дождей и всего +19 - 20.

Так что пока жара в Беларусь не вернется: аномально горячий июнь уравновешивает аномально прохладный июль.