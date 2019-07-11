Путин назвал интересным предложение Зеленского о встрече в Минске

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Президент России заявил, что никогда не отказывался ни от одного из предложенных форматов переговоров по ситуации на востоке Украины, в том числе от расширения нормандского формата. - И это предложение тоже может быть интересным, - сказал Владимир Путин о недавно озвученной инициативе президента Украины о проведении встречи в Минске с участием лидеров России, США, Франции, Великобритании, Германии.

Условиями для встречи президент России назвал хорошую подготовку переговоров. И не только:

- Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны, - цитирует Путина российская пресса. - Я не знаю, как реагируют на это приглашение другие участники предложенного формата.

Напомним, президент Беларуси уже заявил о своей поддержке предложения Владимира Зеленского по организации в Минске международной встречи.