Новые Lexus и Toyota были спрятаны под бэушными деталями внутри фуры

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Сотрудники Гродненской таможни в «Каменном Логе» смогли пресечь незаконный ввоз в Беларусь двух внедорожников, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

Автомобили «шли» по документам, как автомобильные запчасти бывшие в употреблении. И в фуре действительно были старые запчасти, но только в качестве маскировки.

Японские внедорожники стоимость более 150 тысяч рублей изъяты на таможне. Фото: customs.gov.by.

– Внутри прицепа по всему периметру были оборудованы фальшивые стенки. Заявленные старые автозапчасти размещались между ними, маскируя тайники. А в реальности фура везла две иномарки: Toyota RAV4 2018 года выпуска и Lexus 2015 года, – пояснили в пресс-службе.

Бэушные детали маскировали тайники с легковушками. Фото: customs.gov.by.

Японские внедорожники ввозились из Литвы. Предварительно их стоимость оценивается 150 тысяч белорусских рублей. Сейчас легковушки и автофургон с полуприцепом изъяты. Таможня начала административный процесс, проверка продолжается.