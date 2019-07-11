2019-07-11T18:31:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Новые Lexus и Toyota были спрятаны под бэушными деталями внутри фуры

Тайник нашли таможенники
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Иномарки находились в тайниках. Фото: customs.gov.by.Иномарки находились в тайниках. Фото: customs.gov.by.
Изменить размер текста:

Сотрудники Гродненской таможни в «Каменном Логе» смогли пресечь незаконный ввоз в Беларусь двух внедорожников, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

Автомобили «шли» по документам, как автомобильные запчасти бывшие в употреблении. И в фуре действительно были старые запчасти, но только в качестве маскировки.

Японские внедорожники стоимость более 150 тысяч рублей изъяты на таможне. Фото: customs.gov.by.

Японские внедорожники стоимость более 150 тысяч рублей изъяты на таможне. Фото: customs.gov.by.

– Внутри прицепа по всему периметру были оборудованы фальшивые стенки. Заявленные старые автозапчасти размещались между ними, маскируя тайники. А в реальности фура везла две иномарки: Toyota RAV4 2018 года выпуска и Lexus 2015 года, – пояснили в пресс-службе.

Бэушные детали маскировали тайники с легковушками. Фото: customs.gov.by.

Бэушные детали маскировали тайники с легковушками. Фото: customs.gov.by.

Японские внедорожники ввозились из Литвы. Предварительно их стоимость оценивается 150 тысяч белорусских рублей. Сейчас легковушки и автофургон с полуприцепом изъяты. Таможня начала административный процесс, проверка продолжается.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Наровлянском районе сгорел склад и 25 тонн сена
Видеофакт. В Бресте подросток для селфи свесился с 6 этажа
МИД: информации о погибших или пострадавших в Греции белорусах нет
Путин назвал интересным предложение Зеленского о встрече в Минске
Жара не вернется. Погода в Беларуси на неделю
Ушла на работу и не вернулась. В Минске ищут женщину и девушку
Гомельчанин выращивал марихуану на чердаке дома
В Минск прилетел генпрокурор России Чайка
Генпрокурор: "Проверка по строительству завода АКБ проводится очень активно"
Расследование убийства 2-летнего ребенка в Лепеле: мальчика задушили
Зампредседателя Дзержинского райисполкома получил взятку валторной
Теперь и днем: БЖД назначила новый поезд Минск - Вильнюс
За два дня в Минске похитили семь электросамокатов
Соцработница украла у супругов в Бобруйске деньги, отложенные на квартиру
Овчарка нашла заблудившегося в лесу 12-летнего мальчика
На Гомельщине молния подожгла два строения
В Мозыре в результате ДТП образовалась пирамида из трех авто
«Славянский базар» сегодня торжественно открывается в Витебске
Лужа как Беларусь или Беларусь как лужа - в Гомеле сделали необычное фото
БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьей с польским «Пястом»
В Пружанском районе комбайн переехал лежащего в поле мужчину
«Выбил окно для отвода глаз»: В Житковичах строитель обокрал дом, где делал ремонт
Мертвецки пьяного водителя задержали в Гродно
«Все, кто был в «Жигулях», погибли»: Смертельное ДТП с белорусской фурой в России
В Могилевской области в лесу потерялся 12-летний мальчик
В Гродно под автобус попал пенсионер
«До 2012 года был кочегаром, а потом заявил, что он - архимандрит»: в Витебске задержали лжесвященника