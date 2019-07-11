2019-07-11T18:52:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МИД: информации о погибших или пострадавших в Греции белорусах нет

В связи с произошедшей трагедией белорусские дипломаты тесно контактируют с греческой стороной
Надежда БУТОВИЧ
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От шторма пострадали около 100 человек. Фото: bbc.com.От шторма пострадали около 100 человек. Фото: bbc.com.
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«Комсомолка» ранее сообщала о произошедшем в Греции стихийном бедствии. Где во время сильнейшего шторма на севере полуострова Халкидики пострадали более сотни туристов и погибли граждане России, Чехии, Румынии. Сообщается о погибших из-за шторма по меньшей мере 6 туристах, в том числе 39-летнем россиянине с ребенком.

Пока не сообщается находились ли в эпицентре урагана белорусские туристы. Как сообщила belta.by пресс-служба белорусского МИДа: такой информации у дипломатов пока нет.

– Сотрудничество с греческими властями курирует белорусское посольство в Болгарии. На данный момент дипломатам не предоставлялась информация о том, что кто-либо из белорусских граждан погиб или пострадал в результате стихии, – пояснили в пресс-службе.

Косвенным подтверждением, что белорусы в шторме не пострадали, может являться и то, что за консульской помощью в посольство также никто не обращался.

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